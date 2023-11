Concert Dimoné Espace Culturel Latronquière, 2 décembre 2023, Latronquière.

Latronquière,Lot

Que ce soit en bande, en solo ou en duo, c’est l’histoire d’un texte, d’une musique, parfois d’un son et d’un instant où cela se passe. Avec les chansons on le sait, tout est histoire d’arrangement. Dimoné, en démon catalan à la voix teintée de mistral, bouscule joyeusement tous les styles et négocie cette fois-ci un rendez-vous en piano-voix, et des retrouvailles avec Jean Christophe Sirven. Dimoné fait voyager ses chansons où bon lui semble, ses mots vers d’autres voies, le tout au service de l’art exigeant d’une chanson pop et atypique..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . 7 EUR.

Espace Culturel

Latronquière 46210 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-11-13 par OT Figeac