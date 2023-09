Concert, Chanson avec « Boule vide son sac » Espace Culturel Latronquière, 17 novembre 2023, Latronquière.

Latronquière,Lot

Boule (chant, guitare), Sonia Rekis (accordéon), Fabrice L’homme (contrebasse)

Création du spectacle : 2023

Après trois années de tournée en solo, Boule remonte un trio avec Sonia Rekis à l’accordéon, et Fabrice L’homme à la contrebasse.

Il est temps de faire le bilan de 20 ans de carrière, Boule vide son sac.

Anecdotes croustillantes, entre un répertoire mêlant nouvel album et florilège des albums précédents. Des coups de gueule, des coups de cœur : Boule vide son sac sur scène, et dedans, c’est un beau bordel.

Nul doute que le regard extérieur d’Olivier Haudegond, Alias Didier Super, saura mettre de l’ordre dans tout ça, en révéler les angles sans les arrondir.

Pourquoi l’accordéon ?

« Le premier instrument que j’ai eu entre les mains enfant était un accordéon offert par mon arrière grand-mère Bigouden. Puis mes deux influences principales, la chanson et les musiques traditionnelles du monde, sont habitées par l’accordéon sous toutes ses formes. Aujourd’hui, j’ai envie qu’il habille mes chansons. Parce que c’est beau, tout simplement et que j’aime ça. »

Production CHOLBIZ

Co-production Droit de Cité (62),

Soutien la ville de Bully-les-Mines (62) et la Ville Hazebrouck (59), Orange Fluo (47)

Tout public

Durée : 1h10

[Sortie de résidence] ven 17.11.23 | 20h30

gratuit pour les adhérents.

2023-11-17 20:30:00

Espace Culturel

Latronquière 46210 Lot Occitanie



Boule (vocals, guitar), Sonia Rekis (accordion), Fabrice L?homme (double bass)

Creation of the show: 2023

After three years of solo touring, Boule re-forms a trio with Sonia Rekis on accordion, and Fabrice L?homme on double bass.

Time to take stock of a 20-year career, Boule empties his bag.

Crisp anecdotes, between a repertoire mixing new album and anthology of previous albums. Boule empties his bag on stage, and it’s a real mess inside.

There’s no doubt that Olivier Haudegond, aka Didier Super, will be able to bring some order to all this, revealing the angles without rounding them off.

Why the accordion?

« The first instrument I had in my hands as a child was an accordion given to me by my great-grandmother from Bigouden. Then my two main influences, chanson and traditional world music, were the accordion in all its forms. Today, I want it to dress up my songs. Because it’s beautiful, quite simply, and I like it

Production CHOLBIZ

Co-production Droit de Cité (62),

Support from the town of Bully-les-Mines (62) and the town of Hazebrouck (59), Orange Fluo (47)

All audiences

Running time: 1h10

[Sortie de résidence] Fri 17.11.23 | 8.30pm

free for members

Boule (voz, guitarra), Sonia Rekis (acordeón), Fabrice L’homme (contrabajo)

Creación del espectáculo: 2023

Después de tres años de gira en solitario, Boule vuelve a formar un trío con Sonia Rekis al acordeón y Fabrice L’homme al contrabajo.

Hora de hacer balance de 20 años de carrera, Boule vacía su maleta.

Crujientes anécdotas, entre un repertorio que mezcla nuevo álbum y antología de discos anteriores. Boule vuelca su corazón y su alma en el escenario, y es un desastre por dentro.

No cabe duda de que Olivier Haudegond, alias Didier Super, sabrá poner un poco de orden, revelando los ángulos sin redondearlos.

¿Por qué el acordeón?

« El primer instrumento que toqué de niño fue un acordeón que me regaló mi bisabuela de Bigouden. Después, mis dos principales influencias, la chanson y las músicas tradicionales del mundo, fueron el acordeón en todas sus formas. Hoy, quiero que vista mis canciones. Porque es bonito, sencillamente, y me encanta

Producido por CHOLBIZ

Coproducción Droit de Cité (62),

Apoyo de las ciudades de Bully-les-Mines (62) y Hazebrouck (59), Orange Fluo (47)

Todos los públicos

Duración: 1h10

[Salida de residencia] vie 17.11.23 | 20.30 h

gratuito para los socios

Boule (Gesang, Gitarre), Sonia Rekis (Akkordeon), Fabrice L?homme (Kontrabass)

Gründung der Show: 2023

Nach drei Jahren Solotournee gründet Boule wieder ein Trio mit Sonia Rekis am Akkordeon und Fabrice L’homme am Kontrabass.

Es ist an der Zeit, eine Bilanz seiner 20-jährigen Karriere zu ziehen, und Boule leert seine Tasche.

Boule erzählt pikante Anekdoten aus seinem Repertoire, das sich aus einem neuen Album und einer Auswahl seiner früheren Alben zusammensetzt. Boule leert seinen Sack auf der Bühne, und darin herrscht ein schönes Durcheinander.

Zweifellos wird Olivier Haudegond, alias Didier Super, mit seinem Blick von außen Ordnung in das Ganze bringen und die Ecken und Kanten aufdecken, ohne sie abzurunden.

Warum das Akkordeon?

« Das erste Instrument, das ich als Kind in den Händen hielt, war ein Akkordeon, das ich von meiner Urgroßmutter aus Bigouden geschenkt bekam. Meine beiden Haupteinflüsse, das Chanson und die traditionelle Weltmusik, werden vom Akkordeon in all seinen Formen bewohnt. Heute möchte ich, dass es meine Lieder kleidet. Weil es einfach schön ist und weil es mir gefällt

Produktion CHOLBIZ

Koproduktion Droit de Cité (62),

Unterstützung der Stadt Bully-les-Mines (62) und der Stadt Hazebrouck (59), Orange Fluo (47)

Für alle Altersgruppen

Dauer: 1 Std. 10 Min

[Ausgang aus der Residenz] Fr 17.11.23 | 20.30 Uhr

kostenlos für Mitglieder

