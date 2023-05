La Grosse Montée à Latronquière espace culturel, 1 juillet 2023, Latronquière.

Latronquière,Lot

L’Orange fluo organise cette année la deuxième édition de La Grosse Montée, un rendez-vous familial, joyeux et rassembleur.

L’envie est de réunir le temps d’une journée les amoureux du sport et les amateurs de spectacles. Une montée de Figeac et de Saint-Céré à vélo ouvrira la journée dès 13h30. Sur place et en plus d’une programmation artistique vitaminée, plusieurs associations culturelles et sportives du territoire vous présenteront leurs activités à travers des ateliers, des démonstrations et des initiations pour petits et grands.

Rendez-vous le samedi 01 juillet pour transpirer ensemble et en musique lors de cette deuxième édition qu’il ne faut absolument pas rater !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

espace culturel

Latronquière 46210 Lot Occitanie



The Orange Fluo organizes this year the second edition of La Grosse Montée, a family, joyful and unifying event.

The desire is to bring together for one day lovers of sports and entertainment. A bike ride from Figeac and Saint-Céré will open the day at 1:30 pm. On the spot and in addition to an artistic program, several cultural and sports associations of the territory will present their activities through workshops, demonstrations and initiations for young and old.

See you on Saturday, July 01 to sweat together and in music during this second edition that you should not miss!

Este año, el Orange Fluo organiza la segunda edición de La Grosse Montée, un acontecimiento familiar alegre y unificador.

El objetivo es reunir por un día a los amantes del deporte y del espectáculo. Un paseo en bicicleta hasta Figeac y Saint-Céré abrirá la jornada a las 13h30. Además de un animado programa artístico, varias asociaciones culturales y deportivas de la zona presentarán sus actividades a través de talleres, demostraciones e iniciaciones para grandes y pequeños.

¡Nos vemos el sábado 01 de julio para sudar juntos y en música durante esta segunda edición que no debería perderse!

L’Orange fluo organisiert dieses Jahr die zweite Ausgabe von La Grosse Montée, einem fröhlichen und verbindenden Familientreffen.

Der Wunsch ist es, einen Tag lang Sportliebhaber und Liebhaber von Aufführungen zusammenzubringen. Ein Anstieg von Figeac und Saint-Céré mit dem Fahrrad wird den Tag ab 13:30 Uhr eröffnen. Vor Ort und zusätzlich zu einem vitaminreichen künstlerischen Programm werden Ihnen mehrere Kultur- und Sportvereine der Region ihre Aktivitäten in Workshops, Vorführungen und Einführungen für Groß und Klein vorstellen.

Wir sehen uns am Samstag, den 01. Juli, um gemeinsam und mit Musik bei dieser zweiten Ausgabe zu schwitzen, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Figeac