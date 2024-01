Théâtre « le repas des fauves » Espace culturel larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, dimanche 7 avril 2024.

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

1942 – Dans la France occupée, des amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux officiers allemands. Par représailles, la Gestapo investit l’immeuble, le commandant SS Kaubach fait irruption dans l’appartement des Pélissier, la petite fête va prendre alors une autre tournure…

La tension ne cessera de monter, transformant la réunion amicale en repas de fauves où les moments d’espoir alterneront avec les moments de folie.

Cette pièce époustouflante par son dynamisme et ses personnages hauts en couleur est un régal de férocité et d’humour noir ! On rit, on s’émeut, on tremble !

Espace culturel larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



