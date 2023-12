Concert Maider Cigaroa Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 6 avril 2024, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:15:00

Maider souhaite vous faire découvrir sa musique, une expression authentique de ses émotions à travers ses propres paroles et mélodies. Participez à une expérience musicale intime, où l’intensité et la sincérité sont les valeurs fondamentales..

EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



