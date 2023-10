Marionettes et Danse : La Langue des Cygnes par La Compagnie Graine de Vie Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 24 mars 2024, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Chorégraphe, marionnettiste et conteuse sourde fusionnent leurs arts pour raconter leurs doutes de vilains petits canards métamorphosés en rêves de cygnes.

Andy Scott Ngoua danse avec leurs présences volatiles sous forme d’images projetées, de marionnettes de corps et de langue des signes.

La marionnettiste Laurie Cannac et lui présentent, en musique live, une interprétation onirique du conte d’Andersen, aux confins du monde des sourds et de celui des entendants.

« Un spectacle d’une grande poésie, quasiment sans paroles, (…) un virtuose numéro de danse et marionnette.» Le Monde

Création soutenue par la Communauté Pays Basque. À partir de 9 ans..

2024-03-24 fin : 2024-03-24 17:55:00. EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Choreographer, puppeteer and deaf storyteller merge their arts to recount their doubts about ugly ducks metamorphosed into swan dreams.

Andy Scott Ngoua dances with their volatile presences in projected images, body puppetry and sign language.

With live music, he and puppeteer Laurie Cannac present a dreamlike interpretation of Andersen’s fairy tale, on the border between the worlds of the deaf and the hearing.

« A highly poetic, virtually wordless show, (?) a virtuoso dance and puppet act. » Le Monde

Creation supported by the Communauté Pays Basque. Ages 9 and up.

Coreógrafo, titiritero y narrador sordo fusionan sus artes para contar la historia de sus dudas como patos feos metamorfoseados en sueños de cisne.

Andy Scott Ngoua baila con sus volátiles presencias en forma de imágenes proyectadas, marionetas corporales y lenguaje de signos.

Él y la titiritera Laurie Cannac presentan una interpretación onírica del cuento de Andersen, con música en directo y a caballo entre el mundo de los sordos y el de los oyentes.

un espectáculo muy poético, casi sin palabras, (…) un virtuoso de la danza y las marionetas » Le Monde

Creación apoyada por la Communauté Pays Basque. A partir de 9 años.

Choreografin, Puppenspielerin und gehörlose Erzählerin verschmelzen ihre Künste, um von ihren Zweifeln an hässlichen kleinen Entlein zu erzählen, die sich in Schwanenträume verwandelt haben.

Andy Scott Ngoua tanzt mit ihren flüchtigen Präsenzen in Form von projizierten Bildern, Körperpuppen und Zeichensprache.

Er und die Puppenspielerin Laurie Cannac präsentieren mit Live-Musik eine traumhafte Interpretation des Andersen-Märchens an der Grenze zwischen der Welt der Gehörlosen und der Welt der Hörenden.

« Eine Aufführung von großer Poesie, fast ohne Worte, (?) eine virtuose Tanz- und Puppenspielnummer. » Le Monde

Von der Gemeinschaft Baskenland unterstützte Kreation. Ab 9 Jahren.

