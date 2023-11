Concert Trio avec piano – La boîte à rêves Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 8 mars 2024, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

De part et d’autre d’un vingtième siècle qui a bouleversé la trajectoire de la musique classique, les sons s’évadent au dessus des tumultes de l’histoire ! Face à l’irruption de la première guerre mondiale, Maurice Ravel compose un chef d’œuvre universel, subtilement imprégné de son Pays Basque natal. Aux prises avec la déflagration d’une révolution qui marquera toute son existence, le jeune Dimitri Chostakovitch laisse libre cours à son imagination exaltée. Avec ses Fruity Pebbles, Marc Mellits, héritier très rock’n roll des courants avant-gardistes américains, écrit le bruit du monde moderne et son rapport à l’humain. Trois rêves pour une grande révolution…

Programme :

– Fruity Pebbles, Marc Mellits

-Trio n°1, Dimitri Chotaskovitch

-Trio, Maurice Ravel.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On either side of a twentieth century that turned the tide of classical music, sounds soar above the tumult of history! Faced with the eruption of the First World War, Maurice Ravel composed a universal masterpiece, subtly imbued with his native Basque country. Young Dmitri Shostakovich, grappling with the explosion of a revolution that was to mark his entire life, gave free rein to his exalted imagination. With his Fruity Pebbles, Marc Mellits, a rock’n’roll heir to the American avant-garde, writes about the noise of the modern world and its relationship to humanity. Three dreams for a great revolution…

Program :

– Fruity Pebbles, Marc Mellits

-Trio n°1, Dimitri Chotaskovitch

-Trio, Maurice Ravel

A ambos lados de un siglo XX que dio un vuelco al curso de la música clásica, ¡los sonidos se elevan por encima del tumulto de la historia! Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, Maurice Ravel compone una obra maestra universal, sutilmente impregnada de su País Vasco natal. El joven Dmitri Shostakovich, enfrentado al estallido de una revolución que marcaría toda su vida, dio rienda suelta a su exaltada imaginación. Con sus Fruity Pebbles, Marc Mellits, heredero del rock’n’roll de la vanguardia estadounidense, escribe sobre el ruido del mundo moderno y su relación con la humanidad. Tres sueños para una gran revolución…

Programa :

– Fruity Pebbles, Marc Mellits

-Trío n°1, Dimitri Chotaskovitch

-Trío, Maurice Ravel

Jahrhundert, das die klassische Musik in ihren Grundfesten erschüttert hat, entschweben die Klänge über die Wirren der Geschichte hinweg! Angesichts des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs komponierte Maurice Ravel ein universelles Meisterwerk, das auf subtile Weise von seiner Heimat, dem Baskenland, geprägt ist. Der junge Dmitri Schostakowitsch, der mit der Explosion einer Revolution zu kämpfen hat, die sein ganzes Leben prägen wird, lässt seiner exaltierten Fantasie freien Lauf. Marc Mellits, ein sehr rock’n rolliger Erbe der amerikanischen Avantgarde, schreibt mit seinen Fruity Pebbles über den Lärm der modernen Welt und ihre Beziehung zum Menschen. Drei Träume für eine große Revolution…

Programm:

– Fruity Pebbles, Marc Mellits

-Trio Nr. 1, Dimitri Chotaskovitch

-Trio, Maurice Ravel

