Concert Alexander Big Band Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 18 février 2024, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18 18:30:00

L’Alexander Big Band, créé à la fin des années 90, est une grande formation de jazz dans la grande tradition des big bands américains comme ceux de Count Basie ou Glenn Miller. Il est composé de vingt musiciens et d’une chanteuse. Arnaud Labastie, pianiste jazz, à la fois directeur de l’école de musique de Tarnos assure la direction de l’Alexander Big Band. L’orchestre dégage à chacune de ses prestations une ambiance conviviale, festive et dansante qui séduit les amateurs de jazz comme les profanes..

L’Alexander Big Band, créé à la fin des années 90, est une grande formation de jazz dans la grande tradition des big bands américains comme ceux de Count Basie ou Glenn Miller. Il est composé de vingt musiciens et d’une chanteuse. Arnaud Labastie, pianiste jazz, à la fois directeur de l’école de musique de Tarnos assure la direction de l’Alexander Big Band. L’orchestre dégage à chacune de ses prestations une ambiance conviviale, festive et dansante qui séduit les amateurs de jazz comme les profanes.

L’Alexander Big Band, créé à la fin des années 90, est une grande formation de jazz dans la grande tradition des big bands américains comme ceux de Count Basie ou Glenn Miller. Il est composé de vingt musiciens et d’une chanteuse. Arnaud Labastie, pianiste jazz, à la fois directeur de l’école de musique de Tarnos assure la direction de l’Alexander Big Band. L’orchestre dégage à chacune de ses prestations une ambiance conviviale, festive et dansante qui séduit les amateurs de jazz comme les profanes.

EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme Pays Basque