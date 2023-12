Spectacle danse Mamuka Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 17 février 2024, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17 17:30:00

En langue basque, MAMU signifie gros insecte, et MAMUKA définit un jeu d’enfants simple au travers d’actions comme se cacher et apparaître. Ici, Pantxika Telleria s’inspire de l’univers tapi de la forêt et de ses habitants. Tour à tour racine, végétal, ou insecte, le duo dansant met en scène de manière ludique l’équivoque, en lien avec les Quatre saisons de Vivaldi. Dérouter les sens pour percevoir la nature différemment.

Une œuvre qui fait honneur à la fragilité de la nature, en sensibilisant le jeune public aux espaces naturels qui nous entourent, afin qu’ils sachent les apprécier et qu’ils en prennent soin..

En langue basque, MAMU signifie gros insecte, et MAMUKA définit un jeu d’enfants simple au travers d’actions comme se cacher et apparaître. Ici, Pantxika Telleria s’inspire de l’univers tapi de la forêt et de ses habitants. Tour à tour racine, végétal, ou insecte, le duo dansant met en scène de manière ludique l’équivoque, en lien avec les Quatre saisons de Vivaldi. Dérouter les sens pour percevoir la nature différemment.

Une œuvre qui fait honneur à la fragilité de la nature, en sensibilisant le jeune public aux espaces naturels qui nous entourent, afin qu’ils sachent les apprécier et qu’ils en prennent soin.

En langue basque, MAMU signifie gros insecte, et MAMUKA définit un jeu d’enfants simple au travers d’actions comme se cacher et apparaître. Ici, Pantxika Telleria s’inspire de l’univers tapi de la forêt et de ses habitants. Tour à tour racine, végétal, ou insecte, le duo dansant met en scène de manière ludique l’équivoque, en lien avec les Quatre saisons de Vivaldi. Dérouter les sens pour percevoir la nature différemment.

Une œuvre qui fait honneur à la fragilité de la nature, en sensibilisant le jeune public aux espaces naturels qui nous entourent, afin qu’ils sachent les apprécier et qu’ils en prennent soin.

EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme Pays Basque