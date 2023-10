Théâtre : Une Forêt par La Compagnie Joli Mai Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 11 février 2024, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Petite et Grand sont frère et sœur. Ils vivent avec leur mère. Grand est populaire dans son collège, tandis que Petite, pleine de tics, essuie les moqueries de ses camarades.

Un soir, croyant ses enfants endormis, la mère téléphone à une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever sa fille. Mais Petite entend toute la conversation…

Une forêt s’inspire du Petit Poucet et de Hansel et Gretel pour créer un récit original.

À partir de 8 ans..

2024-02-11 fin : 2024-02-11 18:00:00. EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Petite and Grand are brother and sister. They live with their mother. Grand is popular at school, while Petite, full of tics, is mocked by her classmates.

One evening, believing her children to be asleep, Grand’s mother phones a friend and, in despair, confides her difficulties in raising her daughter. But Petite overhears the whole conversation?

Une forêt draws inspiration from Le Petit Poucet and Hansel and Gretel to create an original tale.

For ages 8 and up.

Petite y Grand son hermanos. Viven con su madre. Grand es popular en el colegio, mientras que Petite, llena de tics, es objeto de las burlas de sus compañeros.

Una noche, pensando que sus hijos dormían, la madre telefonea a una amiga y, desesperada, le confía sus dificultades para educar a su hija. Pero Petite escucha toda la conversación..

Une forêt se inspira en Le Petit Poucet y Hansel y Gretel para crear una historia original.

A partir de 8 años.

Petite und Grand sind Geschwister. Sie leben bei ihrer Mutter. Grand ist in der Schule beliebt, während Petite, die viele Ticks hat, von ihren Mitschülern gehänselt wird.

Eines Abends, als die Kinder schlafen, ruft die Mutter eine Freundin an und erzählt verzweifelt, wie schwer es sei, ihre Tochter zu erziehen. Aber Petite hört das ganze Gespräch mit?

Ein Wald inspiriert sich an Däumling und Hänsel und Gretel und schafft so eine originelle Geschichte.

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque