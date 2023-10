Théâtre : Là-bas par le Théâtre des Chimères Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 28 janvier 2024, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Elles sont deux à vivre là. Depuis combien de temps ? Elles ne le savent même plus. Naît alors l’appel d’un ailleurs.

Serait-il possible qu’il existe autre chose là-bas ? Autre chose que cette vie à deux dans ce tout petit espace ?

Un îlot d’objets au milieu du plateau, une multitude de perles suspendues, des sons qui viennent ouvrir le silence, et deux êtres qui tentent de grandir.

Création soutenue par la Communauté Pays Basque. À partir de 5 ans..

2024-01-28 fin : 2024-01-28 17:35:00. EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithourria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



There are two of them. How long have they lived there? They don’t even know anymore. The call of an elsewhere is born.

Could there be something else out there? Something other than the two of them living in this tiny space?

An island of objects in the middle of the stage, a multitude of suspended pearls, sounds that open up the silence, and two beings trying to grow.

Creation supported by the Communauté Pays Basque. For ages 5 and up.

Son dos. ¿Cuánto tiempo han vivido allí? Ya ni siquiera lo saben. Y entonces nace la llamada de otro lugar.

¿Podría haber algo más ahí fuera? ¿Algo más que ellos dos viviendo en este minúsculo espacio?

Una isla de objetos en medio del escenario, una multitud de perlas suspendidas, sonidos que abren el silencio y dos personas que intentan crecer.

Creación apoyada por la Communauté Pays Basque. A partir de 5 años.

Sie sind zu zweit und leben dort. Wie lange ist es her? Sie wissen es nicht einmal mehr. Dann kommt der Ruf nach einem anderen Ort.

Könnte es sein, dass es dort noch etwas anderes gibt? Etwas anderes als das Leben zu zweit in diesem winzigen Raum?

Eine Insel von Gegenständen in der Mitte der Bühne, eine Vielzahl von aufgehängten Perlen, Klänge, die die Stille öffnen, und zwei Menschen, die versuchen, zu wachsen.

Von der Gemeinschaft Baskenland unterstützte Kreation. Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque