Théâtre André y Dorine Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 10 janvier 2024 19:30, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire se mêle régulièrement avec les notes d’un violoncelle. Ils représentent André et Dorine, un couple âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans un certain laisser- aller, oubliant ainsi, ce qui un jour, les unissait.

Sur les murs, sont suspendus les cadres de leur passé, unique trace de l’amour qu’ils ont partagé. Mais un événement, la maladie, sera chargé de dépoussiérer leur relation, les obligeant à se souvenir de qui ils étaient pour se retrouver dans le présent.

Se souvenir de comment ils aimaient pour continuer à aimer..

2024-01-10 fin : 2024-01-10 20:30:00. EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithurria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a small living room, the frenetic sound of typewriter keys mingles regularly with the notes of a cello. They represent André and Dorine, an elderly couple who, like so many others, have fallen into a state of neglect, forgetting what once united them.

Hanging on the walls are frames from their past, the only trace of the love they shared. But one event, illness, is to dust off their relationship, forcing them to remember who they were in order to find themselves in the present.

To remember how they loved in order to continue loving.

En un pequeño salón, el sonido frenético de las teclas de una máquina de escribir se mezcla regularmente con las notas de un violonchelo. Representan a André y Dorine, una pareja de ancianos que, como tantos otros, han caído en el abandono, olvidando lo que un día les unió.

En las paredes cuelgan marcos de su pasado, único rastro del amor que compartieron. Pero un acontecimiento, la enfermedad, desempolvará su relación, obligándoles a recordar quiénes fueron para encontrarse en el presente.

A recordar cómo amaron para seguir amando.

In einem kleinen Wohnzimmer mischen sich die hektischen Tasten einer Schreibmaschine mit den Noten eines Cellos. Sie stellen André und Dorine dar, ein älteres Ehepaar, das wie so viele andere in einen Zustand der Verwahrlosung gefallen ist und dabei vergessen hat, was sie einst zusammenhielt.

An den Wänden hängen Bilderrahmen aus ihrer Vergangenheit, die einzige Spur der Liebe, die sie geteilt haben. Doch ein Ereignis, eine Krankheit, entstaubt ihre Beziehung und zwingt sie dazu, sich daran zu erinnern, wer sie waren, um sich in der Gegenwart wiederzufinden.

Sie müssen sich daran erinnern, wie sie geliebt haben, um weiter lieben zu können.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque