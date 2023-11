Projection du documentaire Transmisioa Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 7 décembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Le documentaire Transmisioa accompagne Olentzeroren Lagunak en Argentine. En effet, l’association a fait le tour des maisons basques argentines pour transmettre les traditions basques autour d’Olentzero..

The documentary Transmisioa accompanies Olentzeroren Lagunak to Argentina. The association toured Basque houses in Argentina to pass on Basque traditions around Olentzero.

El documental Transmisioa acompaña a Olentzeroren Lagunak a Argentina. La asociación recorrió las casas vascas de Argentina para transmitir las tradiciones vascas en torno a Olentzero.

Der Dokumentarfilm Transmisioa begleitet Olentzeroren Lagunak in Argentinien. Denn der Verein ist durch die baskischen Häuser in Argentinien gereist, um die baskischen Traditionen rund um Olentzero weiterzugeben.

