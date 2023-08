Spectacle Dama ( musique, danse et conte) Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle, 25 novembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Intégré dans la semaine Euskaraldia le spectacle « Dama », sera présenté en basque et en français. Sous la forme d’un conte musical qui fait voir, entendre et vivre les musiques et danses du Pays Basque Nord par le biais d’une légende originaire du Mondarrain. Jokin Irungaray a rassemblé 12 musiciens et 6 danseurs de renom pour nous faire découvrir depuis les hauteurs de la montagne magique du Mondarrain la variété des styles de musique et danses basques..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

Espace culturel Larreko

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Euskaraldia week, the « Dama » show will be presented in Basque and French. In the form of a musical tale, it shows, hears and experiences the music and dance of the North Basque Country through the eyes of a legend from Mondarrain. Jokin Irungaray has brought together 12 musicians and 6 renowned dancers to show us the variety of Basque music and dance styles from the heights of the magical Mondarrain mountain.

En el marco de la semana Euskaraldia, se presentará el espectáculo « Dama » en euskera y francés. El espectáculo toma la forma de un cuento musical que nos permite ver, oír y vivir la música y la danza de Iparralde a través de los ojos de una leyenda de Mondarrain. Jokin Irungaray ha reunido a 12 músicos y 6 bailarines de renombre para mostrarnos la variedad de músicas y danzas vascas desde las alturas del mágico monte Mondarrain.

Das Stück « Dama », das in die Euskaraldia-Woche integriert ist, wird auf Baskisch und Französisch aufgeführt. In Form eines musikalischen Märchens, das die Musik und die Tänze des nördlichen Baskenlandes durch eine aus dem Mondarrain stammende Legende sehen, hören und erleben lässt. Jokin Irungaray hat 12 renommierte Musiker und 6 Tänzer zusammengestellt, um uns von den Höhen des Zauberbergs Mondarrain aus die Vielfalt der baskischen Musik- und Tanzstile näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque