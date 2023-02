1 et 2 avril 2023, retrouvez L’Atelier de Rachel” à L’Espace culturel Larreko 64310 Saint Pée sur Nivelle, aux rencontres culturelles. Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

1 et 2 avril 2023, retrouvez L'Atelier de Rachel" à L'Espace culturel Larreko 64310 Saint Pée sur Nivelle, aux rencontres culturelles.

Pendant ces deux journées, je présenterai différentes étapes de la réfection traditionnelle d'un siège.

Je montrerai différentes étapes pour restaurer une assise avec ressorts, crin, piquage main. Ces étapes seront : Sanglage, pose et couture ressorts, mise en crin, rabattage, piquage.

Vous pourrez également découvrir les différents matériaux et outils utilisés.

Crin, semences, sangles, ramponneau, tire crin,….

Rendez vous les 1 et 2 avril 2023 à L’Espace culturel Larreko 64310 Saint Pée sur Nivelle de 10h à 18h.

2023-04-02T18:00:00+02:00 Réfection d’une assise avec des matériaux traditionnels. Découverte d’un métier artisanal “le tapissier”.

