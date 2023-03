Artisan d’art au Pays Basque Espace culturel Larreko 64310 Saint Pée sur Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Artisan d’art au Pays Basque Espace culturel Larreko 64310 Saint Pée sur Nivelle, 1 avril 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle. Artisan d’art au Pays Basque 1 et 2 avril Espace culturel Larreko 64310 Saint Pée sur Nivelle Des démonstrations et des ateliers auront lieu pendant tout le week end : Initiation à la photographie, fabrication de bijoux, cartonnage, chantournage, tissage, couture, caligraphie, Azujelos, céramique, travail du cuir, fabrication d’une aumonière en tissu… Dimanche 15h, Gean Marco Toto proposera un spectacle « les contes gesticulés « en lien avec les métiers d’Art.

Le programme détaillé sur https://www.facebook.com/associationarbasoelkartea Espace culturel Larreko 64310 Saint Pée sur Nivelle Place Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « arbaso@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681692046 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/associationarbasoelkartea »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/associationarbasoelkartea »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

