Du bout des lèvres, du bout des doigts. La compagnie Soleil de nuit chante Barbara. Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz, 15 mars 2024, Saint-Witz.

Soleil de Nuit s’invite chez la grande dame brune et revisite ses chnasons dans de arrangements originaux pour trois voix lyriques, piano et violoncelle.

L’écriture musicale subtile et raffinée donne la part belle à la voix dans tous ses états et rend avec force les textes de Barbara.

Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

chansons Barbara