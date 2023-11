A DOS DE CHAMEAU Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz, 3 mars 2024, Saint-Witz.

A DOS DE CHAMEAU Dimanche 3 mars 2024, 16h30 Espace culturel La Tuilerie 7 et 5€

Chami Chamo est à bout de forces, perdu, ne se souvient pkus comment il est arrivé là et où il doit aller.

Les rencontres avec Lulu Berlue et un hérisson vont lui doner la force de chercher son chemin.

Entre théâtre musical et marionnettes, ‘A dos de chameau » est un véritable appel à l’aventurepour toute la famille.

Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T16:30:00+01:00 – 2024-03-03T17:35:00+01:00

spectacle jeunesse Cie Compote de Prod

© LUGH Conception graphique