Le Monde du silence gueule

Le Monde du silence gueule Vendredi 2 février 2024, 20h30 Espace culturel La Tuilerie 14 et 7€

Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Ils organisent un plateau de stand up pour venir s’adresser aux humains. Du miniscule picoplancton, à la majestueuse baleine, ils nous expliquent le fonctionnement des Océans, mais aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par les hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, le tout avec un maximum d’humour et de tendresse.

Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:40:00+01:00

