Val-d'Oise AU LIT MOLIE Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz, 9 décembre 2023, Saint-Witz. AU LIT MOLIE Samedi 9 décembre, 16h30 Espace culturel La Tuilerie 7 et 5€ Demain Molie fête son anniversaire ! C’est décidé, comme cadeau : elle veut un chien ! La voilà donc partie dans une aventure merveilleuse au milieu des étoiles à la recherche de la fée des rêves pour lui donner son voeu. Elle rencontre des amis aussi drôles que touchants…

Trouvera-t-elle la fée des rêves ? Son voeu sera-t-il exaucé ? Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « latuilerie@saint-witz.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:20:00+01:00 jeunesse spectacle musical Détails Catégories d’Évènement: Saint-Witz, Val-d'Oise Autres Lieu Espace culturel La Tuilerie Adresse rue de Paris 95470 Saint-Witz Ville Saint-Witz Departement Val-d'Oise Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz latitude longitude 49.090284;2.563066

