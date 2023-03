Les Trois Mousquetaires par le Grenier de Babouchka Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz Catégories d’Évènement: Saint-Witz

Val-d'Oise

Les Trois Mousquetaires par le Grenier de Babouchka Espace culturel La Tuilerie, 12 mai 2023, Saint-Witz. Les Trois Mousquetaires par le Grenier de Babouchka Vendredi 12 mai, 20h30 Espace culturel La Tuilerie Tarifs 12 et 7€ Douze comédiens sur scènes pour interpréter avec brio cette adaptation du chef d’oeuvre de Dumas.

Véritable spectacle de cape et d’épée, riche en combats, superbement chorégraphiés.

Ce récit d’aventure devient sur scène une épopée pleine de rebondissements, qui nous tient en suspens tout au long dans un rythme effréné.

Un spectacle à l’énergie revigorante qui fait du bien au moral et donne de l’énergie. Un spectacle comme le Grenier de Babouchka sait les faire, où petits et grands pourront trouver leur bonheur et leur plaisir. Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « latuilerie@saint-witz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 29 14 62 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:10:00+02:00

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:10:00+02:00 Théâtre classique Grégoire Matzneff

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Witz, Val-d'Oise Autres Lieu Espace culturel La Tuilerie Adresse rue de Paris 95470 Saint-Witz Ville Saint-Witz Departement Val-d'Oise Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz

Évènements liés

Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-witz/

Les Trois Mousquetaires par le Grenier de Babouchka Espace culturel La Tuilerie 2023-05-12 was last modified: by Les Trois Mousquetaires par le Grenier de Babouchka Espace culturel La Tuilerie Espace culturel La Tuilerie 12 mai 2023 Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz Saint-Witz

Saint-Witz Val-d'Oise