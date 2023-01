Le Rossignol et l’Empereur Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz Catégories d’Évènement: Saint-Witz

Le Rossignol et l'Empereur
Mercredi 15 février, 15h00
Espace culturel La Tuilerie

7€ et 5€

un spectacle musical imaginé à partir du conte d’Andersen, par la Compagnie Sol en scène. A partir de 5 ans. Espace culturel la Tuilerie – Saint-Witz handicap moteur mi Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France Ce conte musical fait dialogué un piccolo lumineux, un tuba malicieux et un piano enjoué. Il met en lumière la richesse et la poésie du texte d’Anderson.

Illustré musicalement par des compositeurs fascinés par la culture orientale tels que Debessy, Ravel ou bien inspirés par le fantastique tels que Moussorgski ou Stravinsky. Le spectacle propose un voyage lumineux et exotique.

