Hommage à Aznavour. Espace culturel la Tuilerie Saint-Witz à 20h30 Espace culturel La Tuilerie, 3 décembre 2022, Saint-Witz. Hommage à Aznavour. Espace culturel la Tuilerie Saint-Witz à 20h30 Samedi 3 décembre, 20h30 Espace culturel La Tuilerie

12 et 7€

Un piano et une voix réunis pour une interprétation personnelle d’une vingtaine de chansons choisies et racontées pour replacer chacune d’elles dans l’histoire et le parcours artistique d’ Aznavour. handicap moteur mi Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France

