Pause déjeuner musicale – Concert du nouvel an Espace culturel la Traverse, Le Bourget-du-Lac (73) Pause déjeuner musicale – Concert du nouvel an Espace culturel la Traverse, Le Bourget-du-Lac (73), 9 janvier 2024, . Pause déjeuner musicale – Concert du nouvel an Mardi 9 janvier 2024, 12h00 Espace culturel la Traverse, Le Bourget-du-Lac (73) CONCERT DU NOUVEL AN Pour ce rendez-vous annuel, l’Orchestre des Pays de Savoie propose un programme entièrement « fait maison » qui fait la part belle à l’un des instruments qui composent l’ensemble. Après le cor et l’alto, place cette année aux violons de l’orchestre comme invités d’honneur pour 2024. Le programme prendra la forme d’un grand voyage musical au milieu de musiques festives et faisant le lien avec la tradition des violoneux savoyards. Le duo BALANCEZ VOS AMES ! se joindra à l’Orchestre pour présenter ce répertoire peu connu. Plus d’information : https://orchestrepayssavoie.com/concert/pause-dej-musicale-1/ En collaboration avec Terres d’Empreintes : https://www.terresdempreintes.com source : événement Pause déjeuner musicale – Concert du nouvel an publié sur AgendaTrad Espace culturel la Traverse, Le Bourget-du-Lac (73) Allée Lac de Constance

