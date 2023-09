Journée du Patrimoine à La Pléiade Espace culturel la pléiade Commentry, 16 septembre 2023, Commentry.

Journée du Patrimoine à La Pléiade Samedi 16 septembre, 09h30 Espace culturel la pléiade Sur inscriptions

Pour la 40ème édition des journées européenne du patrimoine, la Ville de Commentry a décidé de vous faire découvrir son Hôtel de Ville, ainsi que sa médiathèque et ses activités.

Dans le même temps, les agents de l’Espace Culturel La Pléiade vous proposent une visite du Fonds local et de l’espace patrimoine, ainsi qu’une animation pour vos enfants.

11h : petites oreilles spéciales Journée du Patrimoine ;

14h30, 15h30 ; 16h30 : visite du Fonds Local ;

De 9h30 à 12h et de14h à18h : l’espace patrimoine est ouvert à tous.

Renseignements et réservations : La pléiade – 04 70 64 40 60

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

