Exposition – Laurent Mangepapier Espace culturel La Monnaye, 21 octobre 2022, Meung-sur-loire.

Exposition – Laurent Mangepapier 21 octobre – 26 novembre Espace culturel La Monnaye

Artiste-peintre

Espace culturel La Monnaye 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dans la famille de Laurent Mangepapier, on est peintre de père en fils. C’est donc naturellement qu’il s’est orienté vers cette discipline dès son plus jeune âge. Né en 1970, cet artiste entièrement autodidacte travaille autour de ses différents thèmes de prédilection : l’histoire, les femmes et la mystique de la mort sont ses sources d’inspiration principales. De 1993 à 1999, il a peint sur un plafond une fresque de 70m² représentant l’histoire de l’Humanité, à Villechauve (41). Il a également dessiné diverses affiches et tableaux pour des musées. Il est également comédien, metteur en scène et marionnettiste, ce qui nourrit son travail de peintre. Inversement, celui-ci lui permet de créer des décors et des marionettes.

Dimanche 23 et 30 octobre. Fermeture les 1er, 11 et 12 novembre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T14:30:00+02:00

2022-11-26T11:30:00+01:00

Ville de MSL