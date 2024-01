CONCERT « HOMMAGE AUX BEATLES » À LA MÉNITRÉ Espace culturel La Ménitré, dimanche 28 janvier 2024.

La Ménitré Maine-et-Loire

CONCERT « HOMMAGE AUX BEATLES » À LA MÉNITRÉ

Nicolas Macsana et Sandra Caroll ont décidé de faire revivre l’indémodable répertoire des Beatles. Mais comment faire quand on est deux et qu’il faut sonner comme 4 ? En bon Beatlemaniac, Nicolas a carrément re-créé le son Beatles, piste par piste, un véritable travail artisanal que seuls les passionnés ont la patience de faire ! Il complète en live avec une guitare : le résultat est réellement bluffant. Nicolas ne se lasse pas d’agrémenter leur concert d’une foule d’anecdotes sur les chansons

et sur la vie des Beatles pour le plus grand plaisir des Beatlemaniacs !



Espace culturel

La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@lamenitre.fr



