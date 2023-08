Spectacle « Un si beau jardin » Espace Culturel La Ferme, Argonay (74), 22 septembre 2023, .

Spectacle « Un si beau jardin » Vendredi 22 septembre, 20h00 Espace Culturel La Ferme, Argonay (74)

Dans le cadre du Festival des Empreintes Sonores

https://www.terresdempreintes.com/

Musiques traditionnelles et chansons de Jacques Mayoud, du jardin poétique au jardin planétaire. Mots et musiques parlent de ce qui pousse et fleurit, de ce qui s’épanouit : il est souvent question de bonté, de vie ouverte à partager…

Il est question aussi bien sûr de préserver les richesses de la Terre, de voir plus loin que son nez, d’écouter plus loin que ses oreilles.

Jacques Mayoud sera accompagné pour ce concert par André Frier à la contrebasse.

Espace Culturel La Ferme, Argonay (74) 60, Route du Barioz

