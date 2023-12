Salon du chocolat Espace culturel La Coquille Catégories d’Évènement: Dordogne

La Coquille Salon du chocolat Espace culturel La Coquille, 10 mars 2024, La Coquille. La Coquille Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00 démonstrations, animations, dégustations, ventes, concours du meilleur gâteau

avec la participation des maîtres chocolatiers.

Espace culturel Square Jean Jaurès

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14

