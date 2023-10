Marché de Noël La Coquille Espace culturel La Coquille, 10 décembre 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Produits régionaux, fermiers, idées cadeaux..

Orgue de Barbarie, jeux, maquillage / Présence du Père Noël de 10h à 12h et de 14h à 16h.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Espace culturel

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Regional and farm products, gift ideas…

Barrel organ, games, face painting / Presence of Santa Claus from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm

Productos regionales y agrícolas, ideas para regalos…

Órgano de barriles, juegos, pintura de caras / Presencia de Papá Noel de 10 a 12 y de 14 a 16 horas

Regionale und bäuerliche Produkte, Geschenkideen.

Drehorgel, Spiele, Schminken / Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 10h bis 12h und von 14h bis 16h

