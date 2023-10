Avant j’étais vieux Espace culturel La Coquille, 14 novembre 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Vieillir n’est pas une punition ! Vous le découvrirez à travers l’histoire de Pierre, un sexagénaire irascible, embourbé dans ses habitudes de jeune retraité…

Drôle et bienveillant, ce film mêlant théâtre et musique porte un regard tendre sur la difficulté d’accepter les années, loin des discours convenus et moralisateurs. Finalement, la vie de sexa n’aura jamais été aussi sexy !

Ouvert à tous à partir de 55 ans, quel que soit le régime de retraite.

14h00 : accueil / ouverture des portes

15h00 : début de la représentation

16h30 : collation.

Espace culturel

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Growing old is not a punishment! You’ll discover this through the story of Pierre, an irascible 60-year-old, bogged down by his habits as a young retiree?

This funny and sympathetic film, a blend of theater and music, takes a tender look at the difficulty of coming to terms with the years, far from the conventional, moralizing discourse. Finally, sex life has never been so sexy!

Open to everyone aged 55 and over, regardless of pension scheme.

2:00 pm: welcome / doors open

3:00 pm: performance begins

4:30 pm: snack

¡Envejecer no es un castigo! Lo descubrirá a través de la historia de Pierre, un irascible sesentón, empantanado por sus hábitos de joven jubilado..

Esta divertida y simpática película, mezcla de teatro y música, aborda con ternura la dificultad de asumir los años, lejos de la retórica convencional y moralizante. Por fin, ¡la vida de sexa nunca ha sido tan sexy!

Abierto a todos los mayores de 55 años, independientemente de su régimen de pensiones.

14.00 h: bienvenida / apertura de puertas

15.00 h: comienzo del espectáculo

16.30 h: aperitivo

Alt werden ist keine Strafe! Die Geschichte von Pierre, einem jähzornigen Mann in den Sechzigern, der sich in den Gewohnheiten eines jungen Rentners verfangen hat, zeigt, dass es sich lohnt, das Leben zu genießen

Dieser witzige und wohlwollende Film, der Theater und Musik miteinander verbindet, wirft einen zärtlichen Blick auf die Schwierigkeit, die Jahre zu akzeptieren, weit entfernt von den üblichen und moralisierenden Reden. Das Leben als Sexappeal war noch nie so sexy!

Offen für alle ab 55 Jahren, unabhängig von der Rentenversicherung.

14.00 Uhr: Begrüßung / Öffnung der Türen

15.00 Uhr: Beginn der Vorstellung

16.30 Uhr: Imbiss

