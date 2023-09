Voyage sur place I Les Nouveaux Nez & Cie Espace culturel La Chênaie Toufflers Catégories d’Évènement: Nord

Toufflers Voyage sur place I Les Nouveaux Nez & Cie Espace culturel La Chênaie Toufflers, 14 octobre 2023, Toufflers. Voyage sur place I Les Nouveaux Nez & Cie Samedi 14 octobre, 20h00 Espace culturel La Chênaie réservation auprès de l’Espace culturel La Chênaie Pourquoi pas plagiste sur la lune, au bord de la mer de la Tranquillité ! Difficile à avaler. D’autant que, d’après ce que raconte Alain, c’était un dur son père, un rugueux, taillé dans la chair du bois qu’il façonne. Des mains de géant et la tête carrée. La poutre maîtresse de la pièce. Sûr que l’idée d’avoir un clown dans sa menuiserie ne devait pas le faire rire. Nous si…!

+ Retrouvez Alain Reynaud dans Le Pas seul jeu 12 octobre à 20h au Prato

de et avec : Alain Reynaud adaptation, mise en scène : Alain Simon assisté de Gilles Jolly transcription du texte : Valérie Langlet production : Les Nouveaux Nez & Cie, Le Théâtre des Ateliers

coproduction : La Cascade, pôle national cirque, Bourg-Saint-Andéol résidences : Circuits, scène conventionnée, Auch – La Cascade, pôle national cirque, Bourg-Saint-Andéol – Le théâtre des Ateliers d’Aix-en-Provence Espace culturel La Chênaie 32 rue de Lys Toufflers 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 75 27 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

