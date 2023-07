Visite commentée du théâtre Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Yonne.

Visite commentée du théâtre 16 et 17 septembre Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Entrée libre

Niché au premier étage de l’ancien Hôtel de ville, le petit théâtre à l’italienne bâti en 1842 ouvre grand ses portes. Au XIXe et au XXe siècle, il fut un lieu de représentations mais aussi de festivités et de vie associative. Aujourd’hui, l’équipe des Chantiers du Théâtre est ravie de pouvoir vous faire découvrir (ou re-découvrir) le lieu et sa fresque, signée Jean Pierre Pincemin, qui donna son nom au bâtiment.

Espace culturel Jean-Pierre Pincemin 25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 52 38 57 66 http://www.leschantiersdutheatre.fr http://villeneuve-yonne.fr;https://www.facebook.com/Chantierstheatrevsy;https://www.instagram.com/leschantiersdutheatre/ Dans un bâtiment du XIXe, l’espace culturel Jean-Pierre Pincemin accueille le conservatoire à rayonnement intercommunal au rez-de-chaussée, et le théâtre aux 1er et 2 étage. Une salle de 120 places, dans un petit théâtre à l’italienne plein d’histoires et de vie. Gare de Villeneuve sur Yonne à 10 min à pied (ligne Paris-Dijon), parking zone bleue au pied du bâtiment, gratuit à 200m. Accessibilité PMR

