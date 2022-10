Festival Overlitterature: Compagnie Rassegna Espace Culturel Jean Ferrat, 23 octobre 2022, Septèmes-les-Vallons.

♫Chants populaires de Méditerranée♫

Espace Culturel Jean Ferrat 89 Avenue du 8 Mai 1945, 13240 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons 13240 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis 22 ans, la Compagnie Rassegna explore avec passion le répertoire foisonnant des chansons populaires de Méditerranée, ces musiques qui traversent et rassemblent les générations… À la proue de cet ensemble musical agile et polyglotte, le compositeur-passeur Bruno Allary mène une épopée grisante au cœur de mélodies intemporelles qui font écho à l’imaginaire collectif.

Sur scène, six artistes, compagnons de longue route, concentrent leur répertoire autour de chants venus de Sicile, d’Espagne, de l’ouest Algérien ou d’Occitanie. Assis en arc de cercle, fidèles à la disposition séculaire des ensembles méditerranéens, ces chanteurs.teuses / musicien.ne.s croisent avec complicité et expérience leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodies, pour transposer sur scène la force et la spontanéité des réunions musicales informelles.

