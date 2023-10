BIGARD : J’arrête les conneries Espace culturel Jean Ferrat Malemort, 9 février 2024, Malemort.

Malemort,Corrèze

Nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard.

A 20h 30 à l’espace culturel Jean Ferrat.

Tarif :36€. Billettrie disponible chez Brive Tourisme..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . EUR.

Espace culturel Jean Ferrat

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



New show from Jean-Marie Bigard.

At 8:30 pm at the espace culturel Jean Ferrat.

Price: 36? Tickets available from Brive Tourisme.

Nuevo espectáculo de Jean-Marie Bigard.

A las 20h30 en el centro cultural Jean Ferrat.

Precio: 36? Entradas disponibles en Brive Tourisme.

Neue Show von Jean-Marie Bigard.

Um 20:30 Uhr im Kulturzentrum Jean Ferrat.

Preis: 36? Eintrittskarten sind bei Brive Tourisme erhältlich.

