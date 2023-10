Théâtre : Mon père, cet espion Espace culturel Jean Ferrat Malemort, 17 novembre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

L’association « ETRE LA » ASP19 (Accompagner en Soins Palliatifs) propose une pièce de théâtre.

Un espion traverse une crise d’identité. Cette « dernière mission » n’est-elle qu’un nom de code ? De quoi nous parle-t-il réellement ? Quel est le véritable péril qui le guette ?

Grâce à sa fantaisie rocambolesque, Mon père, cet espion aborde le sujet difficile de la fin de vie avec délicatesse, loin de tout pathos, d’excès d’héroïsme et de tragique.

Seul en scène, cet espion-anonyme nous dit le vrai du faux, et nous raconte son expérience grâce à un récit alternatif tout en intrigues.

20h30, espace culturel Jean Ferrat. Tarif : participation de 5€ minimum. Billetterie sur place.

Tout public à partir de 12 ans. Durée 50 minutes..

Espace culturel Jean Ferrat

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association « ETRE LA » ASP19 (Accompagner en Soins Palliatifs) proposes a play.

A spy goes through an identity crisis. Is this « last mission » just a code name? What is he really talking about? What’s the real danger he’s in?

Mon père, cet espion (My father, that spy) is a wildly imaginative play that takes a delicate approach to the difficult subject of the end of life, far from pathos, excessive heroism or tragedy.

A one-man show, this anonymous spy tells us what’s true and what’s false, and recounts his experience through an alternative narrative full of intrigue.

8:30pm, espace culturel Jean Ferrat. Price: minimum 5? Tickets available on site.

Suitable for ages 12 and up. Duration 50 minutes.

La asociación « ETRE LA » ASP19 (Accompagner en Soins Palliatifs) pone en escena una obra de teatro.

Un espía atraviesa una crisis de identidad. ¿Es esta « última misión » sólo un nombre en clave? ¿De qué está hablando realmente? ¿Cuál es el verdadero peligro al que se enfrenta?

Mon père, cet espion (Mi padre, ese espía) es una obra tremendamente imaginativa que aborda con delicadeza el difícil tema del final de la vida, lejos del patetismo, el heroísmo excesivo o la tragedia.

Actuando en solitario, este espía anónimo nos cuenta lo que es verdad y lo que no, y relata su experiencia a través de una narración alternativa llena de intriga.

20.30 h, Espace culturel Jean Ferrat. Precio: mínimo 5 euros. Entradas disponibles in situ.

A partir de 12 años. Duración: 50 minutos.

Der Verein « ETRE LA » ASP19 (Accompagner en Soins Palliatifs) bietet ein Theaterstück an.

Ein Spion durchlebt eine Identitätskrise. Ist seine « letzte Mission » nur ein Codename? Worüber spricht er wirklich? Was ist die wahre Gefahr, die ihm droht?

Dank seiner unglaublichen Fantasie behandelt Mon père, cet espion das schwierige Thema des Lebensendes auf delikate Weise, fernab von Pathos, übertriebenem Heroismus und Tragik.

Dieser anonyme Spion, der allein auf der Bühne steht, erzählt uns, was wahr und was falsch ist, und berichtet uns seine Erfahrungen in einer alternativen Erzählung, die voller Intrigen steckt.

20.30 Uhr, Kulturzentrum Jean Ferrat. Preis: Teilnahme von mindestens 5? Eintrittskarten vor Ort erhältlich.

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren. Dauer: 50 Minuten.

Mise à jour le 2023-10-16 par Brive Tourisme