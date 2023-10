Octobre Rose : vente de sacs et accessoires Espace culturel Jean Ferrat Malemort, 21 octobre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Comité de la Corrèze a besoin d’accessoires féminins en bon état tels que sacs, ceintures, foulards, bijoux fantaisie, etc …

Vous pouvez déposer, dès à présent, les objets qui encombrent peut-être vos placards et vous associer ainsi à notre manifestation en faveur de la Lutte contre le cancer.

Adresses de dépôts jusqu’au vendredi 20 octobre :

– Espace Ligue. 60, rue François Salviat 19100 BRIVE. De 9h à 17h. Tél : 05 55 23 03 42

– Ligue contre le cancer. 29, quai Gabriel Péri 19000 TULLE. De 9h à 17h. Tél : 05 55 20 94 52

Vente à l’Espace culturel Jean Ferrat le 21/10 de 14h à 18h et le 22/10 de 10h à 18h..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Espace culturel Jean Ferrat

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Pink October campaign, the Corrèze Committee needs women?s accessories in good condition, such as bags, belts, scarves, costume jewelry, etc…

You can now drop off the items that may be cluttering up your closets, and join in our fight against cancer.

Drop-off addresses until Friday October 20:

– Espace Ligue. 60, rue François Salviat 19100 BRIVE. From 9 a.m. to 5 p.m. Tel: 05 55 23 03 42

– Ligue contre le cancer. 29, quai Gabriel Péri 19000 TULLE. From 9am to 5pm. Tel: 05 55 20 94 52

Sale at Espace culturel Jean Ferrat on 21/10 from 2pm to 6pm and on 22/10 from 10am to 6pm.

En el marco del Octubre Rosa, el Comité de Corrèze necesita accesorios femeninos en buen estado, como bolsos, cinturones, pañuelos, bisutería, etc.

Ya puedes depositar los objetos que tengas en el armario y unirte a nuestra lucha contra el cáncer.

Direcciones de entrega hasta el viernes 20 de octubre:

– Espace Ligue. 60, rue François Salviat 19100 BRIVE. De 9.00 a 17.00 h. Tel: 05 55 23 03 42

– Liga contra el cáncer. 29, quai Gabriel Péri 19000 TULLE. De 9.00 a 17.00 h. Tel: 05 55 20 94 52

Venta en el Espace culturel Jean Ferrat el 21/10 de 14.00 a 18.00 h. y el 22/10 de 10.00 a 18.00 h.

Im Rahmen des Rosa Oktobers benötigt das Komitee der Corrèze gut erhaltene Damenaccessoires wie Taschen, Gürtel, Schals, Modeschmuck etc.

Sie können diese Gegenstände, die vielleicht Ihre Schränke verstopfen, ab sofort abgeben und sich so an unserer Veranstaltung zugunsten des Kampfes gegen den Krebs beteiligen.

Abgabeadressen bis Freitag, den 20. Oktober :

– Espace Ligue. 60, rue François Salviat 19100 BRIVE. Von 9 Uhr bis 17 Uhr. Tel.: 05 55 23 03 42

– Liga gegen den Krebs. 29, quai Gabriel Péri 19000 TULLE. Von 9 Uhr bis 17 Uhr. Tel.: 05 55 20 94 52

Verkauf im Espace culturel Jean Ferrat am 21.10. von 14:00 bis 18:00 Uhr und am 22.10. von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-16 par Brive Tourisme