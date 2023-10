43ème Salon par les Collectionneurs Malemortois Espace Culturel Jean Ferrat Malemort, 8 octobre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

L’association Les Collectionneurs Malemortois organise son 43ème salon. Vous y trouverez toutes collections et jouets anciens !

De 9h à 17h30 à l’espace culturel Jean Ferrat. Entrée libre.

Espace Culturel Jean Ferrat

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association Les Collectionneurs Malemortois organizes its 43rd fair. You’ll find all kinds of antique toys and collections!

From 9 a.m. to 5.30 p.m. at the espace culturel Jean Ferrat. Free admission

La asociación Les Collectionneurs Malemortois organiza su 43º salón. ¡Encontrará todo tipo de colecciones y juguetes antiguos!

De 9.00 a 17.30 h en el Espace Culturel Jean Ferrat. Entrada gratuita

Der Verein Les Collectionneurs Malemortois organisiert seine 43. Hier finden Sie alle Sammlungen und altes Spielzeug!

Von 9 bis 17.30 Uhr im Kulturzentrum Jean Ferrat. Freier Eintritt

