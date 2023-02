Saint-Patrick à Monts Espace Culturel Jean Cocteau, Monts (37), 11 mars 2023, .

Saint-Patrick à Monts Samedi 11 mars, 20h30 Espace Culturel Jean Cocteau, Monts (37)

Prévente 8€, PT 12€, TR 10€

avec Duo Pichard Vincendeau, cafe rooibos, ivarh et talskan

TALSKANL’aventure de Talskan débute sur le sol rennais, lorsque ces quatre musiciens unissent leurs désirs de jouer et, ensemble, de faire voyager leurs racines au travers de compositions d’inspirations traditionnelles bretonnes. Ils composent les mélodies dans le respect des territoires qu’ils visitent en y apportant de nouvelles sonorités et une esthétique sonore moderne. Leur musique se veut principalement à danser, en s’autorisant toujours l’exploration d’autres formes musicales. Laissez-vous danser.

IVARHUn Ivarh est un chemin entre deux haies, où les gens se croisent, se rencontrent, partent ou reviennent. Ce chemin est le témoin bienveillant d’histoires qui se transmettent de génération en génération. Cet Ivarh porte une touche artistique actuelle où des textures électriques puissantes rencontrent le chant et des mélodies de basse Bretagne.

DUO PICHARD-VINCENDEAUPour leur second album, Willy et Stevan vont vous surprendre ! Inspirés par leurs rencontres musicales en France et à l’étranger, les deux complices ont écrit une musique hors cadre, se laissant aller vers leurs envies lointaines : s’affranchir des classiques et composer un répertoire avec du relief et de la modernité. Les mélodies sont entêtantes, puisant leurs sources dans la rythmique reconnue du duo. Lorsque leurs bois s’électrisent, les deux musiciens nous livrent des envolées à la fois captives et sauvages. Ils nous étonnent avec de nouvelles sonorités virevoltantes, laissant libre cours à notre imaginaire et libre mouvance à nos corps.

CAFE ROOIBOS (interset)

