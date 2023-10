Concert du Nouvel An Espace Culturel Jean Carmet Le Vigan Catégories d’Évènement: Le Vigan

Lot Concert du Nouvel An Espace Culturel Jean Carmet Le Vigan, 21 janvier 2024, Le Vigan. Le Vigan,Lot Concert de l’Union Musicale Gourdonnaise (Orchestre d’harmonie)..

2024-01-21 16:00:00 fin : 2024-01-21 . EUR.

Espace Culturel Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Concert of the Union Musicale Gourdonnaise (Wind band). Concierto de la Union Musicale Gourdonnaise (Banda de viento). Konzert der Union Musicale Gourdonnaise (Blasorchester). Mise à jour le 2023-09-02 par OT Gourdon Détails Catégories d’Évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Espace Culturel Jean Carmet Adresse Espace Culturel Jean Carmet Ville Le Vigan Departement Lot Lieu Ville Espace Culturel Jean Carmet Le Vigan latitude longitude 44.7427035;1.43633117

Espace Culturel Jean Carmet Le Vigan Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vigan/