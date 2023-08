Balade racontée du Vigan médiéval Espace culturel Jean Carmet La Bastide-Pradines, 17 septembre 2023, La Bastide-Pradines.

Au cours d’un parcours dans et autour du Vigan, des bénévoles de l’association Héritages du Sénéchal racontent l’histoire ancienne de la ville. Cette balade racontée donnera un aperçu de l’histoire du Vigan depuis l’époque gallo-romaine, quand Le Vigan se nommait Carbonacum, jusqu’à la Révolution, en évoquant au passage ses seigneurs et ses chanoines, ses châteaux et ses églises, la vie du docteur Vieussens et bien d’autres histoires. Toutes ces histoires sont tirées de l’étude des archives anciennes par Max Aussel, habitant du Vigan.

Espace culturel Jean Carmet Le Bourg, 46300 Le Vigan La Bastide-Pradines 12490 Aveyron Occitanie https://www.espace-jeancarmet.fr/ L’Espace culturel Jean Carmet est un lieu équipé, modulable, disponible des séminaires, conférences, salons, expositions, événements…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

