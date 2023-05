AMUSéON – « la petite formule » Espace Culturel jacques Prévert, Saint-Quentin (02) AMUSéON – « la petite formule » Espace Culturel jacques Prévert, Saint-Quentin (02), 7 mai 2023, . AMUSéON – « la petite formule » Dimanche 7 mai, 14h30 Espace Culturel jacques Prévert, Saint-Quentin (02) 0 AMUSéON « la petite formule »à Saint-Quentin (02100) devant l’Espace Culturel Jacques Prévert 27 rue de l’église à l’occasion de la brocante du quartier d’Oestres. Ghis, Yves, Baptiste, Romain en concert acoustique en deux passages vers 14h30 et vers 16h ! Venez écouter les chansons picardes, les mélodies celtiques, en dégustant la bière locale ! Restauration, buvette sur place. Accès libre source : événement AMUSéON – « la petite formule » publié sur AgendaTrad Espace Culturel jacques Prévert, Saint-Quentin (02) 27, Rue de l’Église Espace Culturel jacques Prévert, 02100 Saint-Quentin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42588 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

stage celte

