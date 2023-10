CRISTAL PLUMES ET STRASS ESPACE CULTUREL JACQUES BREL Mantes La Ville, 11 novembre 2023, Mantes La Ville.

CRISTAL PLUMES ET STRASS ESPACE CULTUREL JACQUES BREL a lieu à la date du 2023-11-11 à 20:30:00.

Tarif : 20 à 20 euros.

Formation artistique unique en son genre, composée de 12 chanteurs et danseurs amateurs CRISTAL est une troupe intergénérationnelle. Elle vous transportera dans un voyage magique au travers d’un répertoire éclectique et varié.Plus qu’un simple divertissement, avec des costumes époustouflants ornés de plumes, de strass et de paillettes, dignes des plus grands cabarets, cette production promet une véritable expérience originale. Vous serez enchanté(e) par les reprises revisitées de chansons connues ou moins connues, créant ainsi un univers captivant où chacun trouvera son bonheur. Que vous soyez attiré(e) par la chanson, le spectacle ou la chorégraphie, la troupe CRISTAL saura répondre à vos attentes et vous offrir une soirée mémorable.

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL

21, Rue des Merisiers Mantes La Ville 78711

