Pont-à-Marcq Sur la Route de l’Eldorado Espace culturel J.C. Casadesus Pont-à-Marcq, 11 mai 2019, Pont-à-Marcq. Sur la Route de l’Eldorado Samedi 11 mai 2019, 20h00 Espace culturel J.C. Casadesus Entrée libre L’orchestre « La Nouvelle Concorde » d’Emmerin, la chorale du collège Françoise Dolto et les élèves de l’école de musique d’Houplin-Ancoisne vous emmènent sur la route de l’Eldorado. Une présentation originale, des musiques variées et de la vidéo-projection agrémenteront cette soirée sous le signe de l’Amérique Latine. Espace culturel J.C. Casadesus Rue Germain Delhaye, 59710 Pont-à-Marcq Pont-à-Marcq 59710 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Nord, Pont-à-Marcq

Espace culturel J.C. Casadesus
Adresse Rue Germain Delhaye, 59710 Pont-à-Marcq
Ville Pont-à-Marcq
Departement Nord
latitude longitude 50.518982;3.113288

