LES COMEDIES MUSICALES ESPACE CULTUREL GROSSEMY Bruay La Buissiere, 27 avril 2024, Bruay La Buissiere.

Après une première tournée à succès en 2022, le Grand Show est de retour en 2023.Préparez-vous à une immersion au cœur des plus grands spectacles musicaux français et internationaux interprétés par leurs artistes originaux.Avec Cécilia Cara (de Roméo et Juliette, Grease…), Ginie Line (Les Dix Commandements..), Priscilla Betti (Flashdance-The Musical), Damien Sargue (Roméo et Julilette…), Alexis Loison (Grease, La Belle et la Bête…), Gwendal Marimoutou (Résiste, Saturday night fever..), Merwan Rim (Le Roi Soleil…)Ils se réunissent tous pour ré-interpréter en solo, duo, trio, collégiale les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé mais également ceux des spectacles et films musicaux cultes.

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

ESPACE CULTUREL GROSSEMY COURS KENNEDY 62700 Bruay La Buissiere 62