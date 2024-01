CULTURE WAVE ESPACE CULTUREL GROSSEMY Bruay La Buissiere, vendredi 22 mars 2024.

CULTURE WAVE propose un concert hommage aux groupes les plus populaires du courant New Wave des années 80: Dépêche Mode, The Cure, INXS, Eurythmics, Frankie Goes To Hollywood, Talk Talk, etc.Pendant deux heures, ceux qui l’ont vécu ces années retrouvent les tubes qui les ont bercés. La popularité des chansons interprétées fait du concert une animation grand public qui plaît à toutes les tranches d’âges, y compris les plus jeunes.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

ESPACE CULTUREL GROSSEMY COURS KENNEDY 62700 Bruay La Buissiere 62