Poher Musik Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer, 3 février 2024

Carhaix-Plouguer Finistère

Date et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 21:00:00

LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS !

Dans une ambiance conviviale et festive, les professeurs et élèves musiciens de l’école de musique du Poher, et une formation issue des studios de répétition du CLAJ se produiront sur différentes scènes de l’Espace Glenmor. Découvrez des répertoires variés allant des musiques classiques aux musiques amplifiées, en passant par les musiques traditionnelles…

Espace culturel Glenmor Rue Jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



