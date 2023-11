Art et Parfum, des sens vers l’essance Espace culturel Gien Catégorie d’Évènement: Gien Art et Parfum, des sens vers l’essance Espace culturel Gien, 19 décembre 2023, Gien. Art et Parfum, des sens vers l’essance 19 – 22 décembre Espace culturel Laure Hano de Précourt présente un atelier olfactif de parfums naturels de Grasse, et y expose ses dessins et son ouvrage « La Vie ? Un Art de Vivre vers une Œuvre d’Art ». Un atelier « dessine-moi un parfum » est proposé par ailleurs aux enfants.

Des parfums pour hommes et femmes, des parfums d'ambiance pour l'intérieur, des soins cosmétiques de la marque Marcus Spurway seront présentés.

Espace culturel
8 Rue Georges Clemenceau, Gien
Gien
02 38 31 99 66

2023-12-19T09:00:00+01:00 – 2023-12-19T11:00:00+01:00

19 décembre 2023, 09:00 – 11:00
22 décembre 2023, 13:00 – 16:00

