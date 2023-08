Exposition Kimonos et Obis Espace culturel Gien Catégorie d’Évènement: Gien Exposition Kimonos et Obis Espace culturel Gien, 16 septembre 2023, Gien. Exposition Kimonos et Obis 16 septembre – 7 octobre Espace culturel L’espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille une exposition dédiée aux kimonos et Obis du 16 septembre au 7 octobre. La ceinture obi, comme son nom l’indique, est une ceinture permettant de fermer et maintenir son kimono en place. Avec le temps, cet accessoire est devenu un élément indissociable du vêtement japonais traditionnel. Dans la société actuelle du Japon, le kimono reste un vêtement traditionnel réservé aux occasions spéciales. Entrée libre. fermé lundi, dimanche et jours fériés Espace culturel 8 Rue Georges Clemenceau, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 99 66 »}, {« type »: « email », « value »: « animations.chatillonsurloire@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Gien

Lieu
Espace culturel
Adresse
8 Rue Georges Clemenceau, Gien
Ville
Gien

