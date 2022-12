Exposition calcéologiste, photographe et peintre Espace culturel Gien Catégorie d’évènement: Gien

Exposition calcéologiste, photographe et peintre Espace culturel, 4 février 2022, Gien. Exposition calcéologiste, photographe et peintre 4 février 2022 – 4 mars 2023 Espace culturel Exposition sur le thème des miniatures, de la photographie et de la peinture à l’espace culturel de Châtillon-sur-Loire. Espace culturel 8 Rue Georges Clemenceau, Gien Gien Calcéologiste, Annie Dravigny possède près de 500 paires de chaussures miniatures en céramique de toutes époques. ; Jack Beltier est passionné de photographie et Michel Brochet, peintre, se réunissent pour vous faire découvrir leurs univers lors de cette exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T09:00:00+01:00

2023-03-04T16:00:00+01:00 pixabay

Lieu Espace culturel Adresse 8 Rue Georges Clemenceau, Gien Ville Gien

